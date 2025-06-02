Сергеев считает, что Осинькин готов возглавить топ-клуб РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев надеется, что Игорь Осинькин вернется на пост главного тренера в ближайшее время.

«Осинькин готов возглавить топ-клуб. За пять лет «Крылья» ни разу не вылетели, как было раньше. Он воспитал много футболистов, которые ушли в сильные клубы. Надеюсь, что он вернется на пост главного тренера как можно скорее», — цитирует Сергеева Metaratings.ru.

Осинькин с 2020 года возглавлял «Крылья Советов» и покинул команду по окончании минувшего сезона РПЛ. Самарцы с 31 очком финишировали на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России.