Гусев войдет в тренерский штаб Карпина в «Динамо»

По информации «СЭ», Ролан Гусев войдет в тренерский штаб Валерия Карпина в «Динамо».

Гусев был исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после увольнения Марцела Лички 1 мая.

Ранее стало известно, что Карпин проведет первую тренировку в качестве главного тренера команды 16 июня. Ожидается, что клуб объявит о назначении 56-летнего специалиста в период с 11 по 15 июня.

Тренер согласовал трехлетний контракт с «Динамо» и получил разрешение РФС на совмещение тренерских постов.

В данный момент специалист приступил к формированию своего штаба, в который также войдет работающий в данный момент в клубе Сергей Паршивлюк.