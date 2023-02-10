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Серебряный призер ЧМ-1998 в составе сборной Бразилии назвал самого яркого бразильца в истории чемпионата России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Серебряный призер ЧМ-1998 в составе сборной Бразилии Джованни прокомментировал информацию о том, что футболиста «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

— Малком и Клаудиньо хотели получить российский паспорт? Каждый решает сам. Это достаточно важное решение для футболистов.

— «Зенит» совершил сделку по Юри Алберто и взамен получил трех игроков. Как относитесь к такому обмену?

— Это хорошо как для клуба, так и для конкретных футболистов, потому что это возможность играть в других клубах. Российская сторона часто заключает контракты с бразильскими командами. Это выгодно для обеих сторон.

— Кто для вас самый яркий бразилец, который играл в России?

— Халк. Он играл в сборной Бразилии, перешел в российскую премьер-лигу. Сейчас тоже ярко себя проявляет.

— Какую российскую команду вы можете выделить, за кем следите?

— Я считаю, что все команды играют на хорошем уровне. Российский чемпионат смотрит большое количество людей.

— Знаете Головина, Черышева, Кокорина, Миранчука, Дзюбу?

— Не знаю никого из нынешних российских игроков.

— А из прошлого поколения?

— Из международных соревнований запомнился чемпионат мира 1982 года — это Ринат Дасаев и вообще игра тогда советской сборной. Я это просто знаю, тогда не принимал участие в том чемпионате.

— Как вам выступление Бразилии на чемпионате мира-2022 в Катаре?

— Бразильская сборная не очень хорошо себя показала. Бразилию считают страной, в которой футбол любят больше всего. И игра сборной на этом чемпионате мира разочаровала.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Халк
Сборная Бразилии по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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