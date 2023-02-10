«Зенит» объявил состав на товарищеский матч в «Араратом»

«Зенит» 10 февраля проведет товарищеский матч в «Араратом» из Армении. Российский клуб объявил состав на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Алип, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Запасные: Бязров, Кирш, Шайхтдинов, Вершинин, Саусь, Барановский, Ногтев, Белохнов.

В предыдущих контрольных матчах «Зенит» обыграл армянский «Урарту» (1:0), а «Арарат-Армения» разошелся миром с екатеринбургским «Уралом» (1:1).