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Генедиректор «Нижнего Новгорода»: «Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Денис — опытный футболист, который непременно должен усилить нашу команду. Мы рады, что Глушаков станет частью нашего клуба. В «Нижнем Новгороде» собраны молодые ребята, которым важна помощь и поддержка со стороны таких больших профессионалов. Думаю, и в игре, и в тренировочном процессе у него будет чему поучиться.

Уверен, Глушаков поможет нам в решении поставленных на сезон задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную. Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде. Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», — приводит слова Измайлова пресс-служба клуба.

Контракт 26-летнего хавбека рассчитан до конца сезона с опцией продления.

Источник: https://t.me/fcnn52/5397
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
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