Смородская заявила, что не понимает трансферную кампанию «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о трансферной политике московского «Спартака».

«Я вообще мало понимаю в трансферных действиях «Спартака». Мне странно это все. С такими игроками шанс на успех не возрастет», — сказала Смородская «СЭ».

21 января красно-белые объявили о переходе полузащитника самарских «Крыльев Советов» Данилы Пруцева. Он стал пятым футболистом, пополнившим команду зимой. Ранее в «Спартак» также перешли вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитник Даниил Хлусевич и форвард Шамар Николсон.

Зимнее трансферное окно в РПЛ откроется 26 января 2022 года и закроется 22 февраля. Чемпионат после паузы возобновится 26 февраля.