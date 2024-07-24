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Сербский защитник Ян Дапо перешел в махачкалинское «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник молодежной сборной Словении Ян Дапо подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что «Динамо» заявит 21-летнего футболиста на сезон под номером «71».

«Мы рады приветствовать Яна в Махачкале. Добро пожаловать в Дагестан!» — говорится в заявлении команды.

Дапо выступал в чемпионате Словении за клубы «Крка», «Мура» и «Домжале». На взрослом уровне он провел больше 80 матчей, в которых забил 6 мячей. За молодежную сборную Словении на его счету 3 игры.

Источник: https://t.me/dinmx/10097
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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