Сенников: «Александр Мостовой может стать топ-тренером в России»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового в тренерской деятельности.

«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он еще не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой — человек с именем», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

55-летний специалист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.

Ранее бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказывал, что Мостовой прогрессирует и уже готов возглавить какой-нибудь клуб. В СМИ появлялась информация про возможную стажировку Александра в воронежском «Факеле».