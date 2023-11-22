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Юрист Зайцев: «Если Норманн не заплатит штраф «Ростову», то его дисквалифицируют»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал новость о решении ФИФА по делу полузащитника Матиаса Норманна и «Ростова».

«Механизм такой: стороне дается срок 45 дней, дальше, если сторона не исполняет решение, то к Норманну применяются санкции. Игрока дисквалифицируют. Надо понимать, является ли новый клуб солидарно ответственным к этому решению. Если это указано прямо в решении, то клуб должен заплатить штраф в срок, если игрок не заплатит. Если клуб не сделает этого, то и к нему могут применяться санкции в виде запрета на регистрацию новых футболистов. Этот механизм эффективен. Если клуб или игрок не заплатят штраф, Норманну может грозить дисквалификация, а клубу запретят регистрировать новичков», — приводит слова Зайцева «РБ Спорт».

В среду, 22 ноября, трибунал ФИФА обязал 27-летнего норвежца выплатить российскому клубу компенсацию за то, что тот расторг контракт с командой. При этом «Аль-Раед», новый клуб футболиста, несет солидарную ответственность за данную выплату.

Источник: РБ Спорт
Матиас Норманн
ФК Ростов
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