Источник: Нуралы Алип может перейти из «Зенита» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает El.kz.

По информации источника, скауты манкунианцев следили за игрой 23-летнего казаха в матче сборной Казахстана против Словении (1:2) в отборочном турнире Евро-2024.

Алип выступает за «Зенит» с февраля прошлого года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 44 матча, в которых не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года.