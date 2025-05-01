«Динамо» примет решение по изменению условий контракта Бителло после сезона РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможном изменении условий контракта полузащитника Бителло.

«По Бителло будем принимать решение. Вы знаете, что у него долгосрочный контракт, поэтому он игрок «Динамо», мы на него рассчитываем. Один из лидеров команды, в каждом матче играет, выполняет большой объем работы. Поэтому хотим продолжать работу с этим игроком. Зимой было много предложений о трансфере от нескольких бразильских клубов. Если предложения будут летом, то будем рассматривать, посмотрим на желание игрока», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

25-летний бразилец выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В текущем сезоне Бителло провел 32 матча, в которых забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.