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Сегодня, 13:14

Сенников прокомментировал возможный уход легионеров из «Локомотива»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о возможном уходе легионеров из московского клуба, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что команду могут покинуть Тин Едвай, Вильсон Изидор и Франсуа Камано, которые могут воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракты.

«Я не осуждаю Едвая, Камано и Изидора за то, что они хотят покинуть «Локомотив». Многие легионеры уже покинули чемпионат России. Конечно, это серьезная потеря для железнодорожников. Они квалифицированные футболисты», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 17 турах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-edvaj-kamano-i-izidor-e-to-ser-eznaya-poterya-dlya-lokomotiva/
Дмитрий Сенников
Тин Едвай
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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