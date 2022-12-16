Сенников прокомментировал возможный уход легионеров из «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о возможном уходе легионеров из московского клуба, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что команду могут покинуть Тин Едвай, Вильсон Изидор и Франсуа Камано, которые могут воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракты.

«Я не осуждаю Едвая, Камано и Изидора за то, что они хотят покинуть «Локомотив». Многие легионеры уже покинули чемпионат России. Конечно, это серьезная потеря для железнодорожников. Они квалифицированные футболисты», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 17 турах.