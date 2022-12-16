Смородская — о назначении Галактионова в «Локомотив»: «Чем он выдающийся? Ничем»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Михаила Галактионова главным тренером железнодорожников.
«А что это за тренер? Чем он выдающийся? Ничем», — цитирует Vprognoze Смородскую.
«Локомотив» назначил Михаила Галактионова главным тренером команды 13 ноября. До этого специалист работал в «Нижнем Новгороде».
После 17 туров РПЛ-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.
Источник: Vprognoze.ru
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