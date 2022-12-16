Валерий Гладилин: «Покупка иностранца — это ослабление «Спартака»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым не нужно усиление в зимнее трансферное окно.

«Сейчас ни одна позиция в «Спартаке» не требует усиления. У команды нормальный и стабильный состав, а скоро вернутся и травмированные, — цитирует Legalbet Гладилина. — Думаю, для решения поставленных задач ресурсы есть и усиливаться смысла нет. Сейчас проявляют себя молодые ребята. Если возьмут иностранца, то мы потеряем еще одного молодого футболиста, потому что он сядет на лавочку. Покупка иностранца — это ослабление команды. Усиление для галочки может испортить атмосферу. Вижу ли я в «Спартаке» футболиста, который не оправдывает надежд и с ним нужно расстаться? Я бы так не сказал. Все проявляли себя в этом чемпионате, достойно прошли концовку».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.