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Валерий Гладилин: «Покупка иностранца — это ослабление «Спартака»

Мария Гусева
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым не нужно усиление в зимнее трансферное окно.

«Сейчас ни одна позиция в «Спартаке» не требует усиления. У команды нормальный и стабильный состав, а скоро вернутся и травмированные, — цитирует Legalbet Гладилина. —  Думаю, для решения поставленных задач ресурсы есть и усиливаться смысла нет. Сейчас проявляют себя молодые ребята. Если возьмут иностранца, то мы потеряем еще одного молодого футболиста, потому что он сядет на лавочку. Покупка иностранца — это ослабление команды. Усиление для галочки может испортить атмосферу. Вижу ли я в «Спартаке» футболиста, который не оправдывает надежд и с ним нужно расстаться? Я бы так не сказал. Все проявляли себя в этом чемпионате, достойно прошли концовку».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Источник: Legalbet.ru
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Зенит

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