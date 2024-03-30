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Сегодня, 20:16

Сенников поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ.

«Зенит» зимой серьезно укрепился и уже вышел вперед. Но питерцы еще будут играть с «Краснодаром» и с «Динамо», с другими сильными командами. Лидер тоже теряет очки, «Краснодар» может этим воспользоваться. Единственное, у южан нет права на ошибку. Им вообще нельзя проигрывать. Я пока не хороню чемпионскую интригу", — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 41 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (39) идет вторым, «Динамо» (38) — на третьей строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005604347_sennikov_ya_poka_ne_horonyu_chempionskuyu_intrigu_v_rpl
Дмитрий Сенников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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