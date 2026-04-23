Мусаев — о спорных пенальти: «Вчерашняя ошибка ни на что не повлияла. Ее можно забыть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы после матча со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Что обсуждали с Карседо после фола на Угальде?

— Все было корректно. Я ему рассказал об эпизоде с Батчи, он — о моменте с Угальде. У нас сложная работа, эмоции на пределе. Но нужно и можно быть корректными и спокойно все обсуждать.

— Как вам тот факт, что концовку сезона могут решить вот такие спорные моменты с пенальти?

— Вчерашняя ошибка ни на что не повлияла, она не стала результативной. Так что ее можно просто забыть, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

В конце первого тайма «Краснодар» сравнял счет с пенальти после попадания мяча в руку Наиля Умярова. 22 апреля «Локомотив» получил право на пенальти в концовке игры с «Зенитом» (0:0), но не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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