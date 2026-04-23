В матче «Спартак» — «Краснодар» ничья после первого тайма

«Спартак» и «Краснодар» вничью завершили первый тайм матча 26-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 38-й минуте открыл Кристофер Мартинс. В конце тайма гости отыгрались, с пенальти отличился Эдуард Сперцян.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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