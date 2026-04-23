Мусаев — о победе «Краснодара» над «Спартаком»: «Хорошо, что закончили первый тайм со счетом 1:1»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Очень сложный матч, — начал Мусаев. — Мы в тяжелом графике. Небольшая обойма футболистов. Первый тайм не получился, были постоянно в прессинге. Хорошо, что закончили его со счетом 1:1. Во втором сделали корректировки, рад, что проявили характер в концовке. Отличная командная работа. Ребята — молодцы. Видел, что отдадут все силы по настрою из в раздевалке. Сейчас уже все мысли о матче с махачкалинским «Динамо». Мы не можем сегодня улететь домой — аэропорт закрыт. Улетим завтра и будем готовиться.

— Почему не играл Тормена?

— Он не может полноценно тренироваться. Было столкновение. Я убрал его не из-за той ошибки в матче с «Балтикой». Ни в коем случае так не поступлю. Он получает нагрузку и работает. Но играть не может. Он был в заявке скорее для количества.

— Сегодня был очень высокий допуск по карточкам. Как вам такие матчи, когда судья дает бороться и нечасто лезет за карточкой в карман?

— Я за высокий допуск, чтобы была жесткая игра, но без обилия карточек. Мне казалось, что в некоторых моментах судить надо было иначе, но, возможно, я на эмоциях. И надо еще раз матч пересмотреть, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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