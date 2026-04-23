«Спартак» потерял шансы на чемпионство в сезоне-2025/26

«Спартак» лишился математических шансов на чемпионство в РПЛ в сезоне-2025/26.

23 апреля красно-белые дома проиграли «Краснодару» (1:2).

За четыре тура до окончания чемпионата команда Хуана Карлоса Карседо с 45 очками отстает от лидирующих «быков» на 12 очков, уступая «Краснодару» по личным встречам.

«Спартак» не станет чемпионом в девятом сезоне подряд. В последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17.

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