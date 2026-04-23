Кахигао — о голе «Краснодара» в матче со «Спартаком»: «Был ли пенальти? Для меня — нет»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил эпизод с пенальти в ворота красно-белых в матче против «Краснодара» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

В конце первого тайма «Краснодар» сравнял счет с пенальти после попадания мяча в руку Наиля Умярова.

— Был ли пенальти на Умярове?

— Для меня — нет, — сказал Кахигао.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ. «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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