«Балтика» не забивала 13 с половиной часов в РПЛ
Открыв счет в матче против «Пари НН», Джоэл Фамейе прервал безголевую серию «Балтики» в чемпионате, которая продолжалась 813 минут.
В последний раз балтийцы забивали в октябре прошлого года «Краснодару». Более продолжительные неудачные серии выдавали только два клуба — «Томь» — 2011/12 и «СКА-Хабаровск» — 2017/18. Причем дальневосточники вылетели из РПЛ, не отличившись ни в одном из десяти последних для себя туров.
Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренеры
|
Матчи
|
Минуты
|
С кем прервали
|
Кто прервал
|
2011/12
|
Томь
|
Валерий Непомнящий, Сергей Передня
|
12
|
1178
|
Ростов (г) — 1:2
|
Виктор Строев
|
2017/18
|
СКА-Хабаровск
|
Ринат Билялетдинов, Сергей Передня
|
10*
|
916
|
-
|
-
|
2023/24
|
Балтика
|
Сергей Игнашевич
|
8
|
813
|
Пари НН (д) — 2:0
|
Джоэл Фамейе
|
1999
|
Шинник
|
Александр Побегалов
|
7
|
768
|
Локомотив (г) — 1:4
|
Алексей Бычков
|
2020/21
|
Арсенал
|
Дмитрий Парфенов
|
7
|
756
|
ЦСКА (д) — 2:1
|
Владислав Пантелеев
|
2012/13
|
Алания
|
Владимир Газзаев, Валерий Газзаев
|
7
|
738
|
Амкар (г) — 1:5
|
Огнен Враньеш
|
2013/14
|
Анжи
|
Гаджи Гаджиев
|
7
|
718
|
Рубин (д) — 1:0
|
Александр Бухаров
|
2020/21
|
Ротор
|
Александр Хацкевич, Юрий Батуренко
|
7
|
670
|
Ахмат (д) — 1:0
|
Алексей Щеткин
|
1995-1996
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
7
|
644
|
Торпедо (г) — 2:1
|
Алексей Косолапов
* Серия продолжается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|18
|1
|5