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Сегодня, 20:24

«Балтика» не забивала 13 с половиной часов в РПЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Открыв счет в матче против «Пари НН», Джоэл Фамейе прервал безголевую серию «Балтики» в чемпионате, которая продолжалась 813 минут.

В последний раз балтийцы забивали в октябре прошлого года «Краснодару». Более продолжительные неудачные серии выдавали только два клуба — «Томь» — 2011/12 и «СКА-Хабаровск» — 2017/18. Причем дальневосточники вылетели из РПЛ, не отличившись ни в одном из десяти последних для себя туров.

Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России

Сезон

Клуб

Тренеры

Матчи

Минуты

С кем прервали

Кто прервал

2011/12

Томь

Валерий Непомнящий, Сергей Передня

12

1178

Ростов (г) — 1:2

Виктор Строев

2017/18

СКА-Хабаровск

Ринат Билялетдинов, Сергей Передня

10*

916

-

-

2023/24

Балтика

Сергей Игнашевич

8

813

Пари НН (д) — 2:0

Джоэл Фамейе

1999

Шинник

Александр Побегалов

7

768

Локомотив (г) — 1:4

Алексей Бычков

2020/21

Арсенал

Дмитрий Парфенов

7

756

ЦСКА (д) — 2:1

Владислав Пантелеев

2012/13

Алания

Владимир Газзаев, Валерий Газзаев

7

738

Амкар (г) — 1:5

Огнен Враньеш

2013/14

Анжи

Гаджи Гаджиев

7

718

Рубин (д) — 1:0

Александр Бухаров

2020/21

Ротор

Александр Хацкевич, Юрий Батуренко

7

670

Ахмат (д) — 1:0

Алексей Щеткин

1995-1996

Локомотив

Юрий Семин

7

644

Торпедо (г) — 2:1

Алексей Косолапов

* Серия продолжается.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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