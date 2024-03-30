«Балтика» не забивала 13 с половиной часов в РПЛ

Открыв счет в матче против «Пари НН», Джоэл Фамейе прервал безголевую серию «Балтики» в чемпионате, которая продолжалась 813 минут.

В последний раз балтийцы забивали в октябре прошлого года «Краснодару». Более продолжительные неудачные серии выдавали только два клуба — «Томь» — 2011/12 и «СКА-Хабаровск» — 2017/18. Причем дальневосточники вылетели из РПЛ, не отличившись ни в одном из десяти последних для себя туров.

Самые продолжительные серии матчей без голов в чемпионатах России

Сезон Клуб Тренеры Матчи Минуты С кем прервали Кто прервал 2011/12 Томь Валерий Непомнящий, Сергей Передня 12 1178 Ростов (г) — 1:2 Виктор Строев 2017/18 СКА-Хабаровск Ринат Билялетдинов, Сергей Передня 10* 916 - - 2023/24 Балтика Сергей Игнашевич 8 813 Пари НН (д) — 2:0 Джоэл Фамейе 1999 Шинник Александр Побегалов 7 768 Локомотив (г) — 1:4 Алексей Бычков 2020/21 Арсенал Дмитрий Парфенов 7 756 ЦСКА (д) — 2:1 Владислав Пантелеев 2012/13 Алания Владимир Газзаев, Валерий Газзаев 7 738 Амкар (г) — 1:5 Огнен Враньеш 2013/14 Анжи Гаджи Гаджиев 7 718 Рубин (д) — 1:0 Александр Бухаров 2020/21 Ротор Александр Хацкевич, Юрий Батуренко 7 670 Ахмат (д) — 1:0 Алексей Щеткин 1995-1996 Локомотив Юрий Семин 7 644 Торпедо (г) — 2:1 Алексей Косолапов

* Серия продолжается.