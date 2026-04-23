Кривцов эмоционально отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов эмоционально отреагировал на победу над «Спартаком» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

— Да-а, не обосрались! — сказал Кривцов голкиперу «быков» Станиславу Агкацеву.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице. У красно-белых прервалась серия из четырех матчей без поражений.

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