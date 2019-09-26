Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как ему дались первые голы за петербургский клуб в ворота «Рубина» в 10-м туре РПЛ.

— Стоит отметить партнеров: в первом моменте Мага отдал хорошую передачу, во втором — Тема хорошо навесил, я принял и остался один на один с вратарем, — цитирует футболиста клубная пресс-служба. Оставалось только в него не попасть (смеется). Большое спасибо им за такие передачи.

Напрягали ли шутки «Рубина» в мой адрес? Нет, в целом постарался абстрагироваться. Шутки шутками, а главное то, что происходит на поле, где надо показывать свои качества. Где-то получалось лучше, где-то — хуже. Не знаю, судьба или нет, что вышел в игре с «Рубином» и забил им первые мячи. Больше семья переживала из-за этих шуток. Они особенно порадовались голам. Видите, в жизни так бывает — все возвращается.

Алексей Сутормин: «Нужно набирать очки и никуда не уходить с первого места»



Полузащитник сине-бело-голубых — о голах в двух матчах подряд, встрече с «Локомотивом» и первой игре Лиги чемпионов УЕФА в истории «Газпром Арены».



Читать: https://t.co/50Vp47PZII pic.twitter.com/iq8kPEjvrO — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 26, 2019

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