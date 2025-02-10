Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Общался с психологом ради нового опыта»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о своем опыте общения с психологом.

«Общался с психологом, но больше для того, чтобы получить какой-то новый опыт. Это не было связано с футболом. Когда выступал в «Балтике», в штабе команды появился психолог. К нему мог пойти каждый желающий — поговорить, что-то обсудить. Я был одним из тех, кто захотел попробовать. Не обращался с конкретной проблемой, у меня их не было. Мне просто понравился разговор с квалифицированным человеком, с которым интересно общаться», — цитирует голкипера «РБ Спорт».

23-летний Волк в этом сезоне провел за «Динамо» 21 игру, из которых восемь матчей отстоял на ноль.