Карпин подпишет контракт с «Динамо» 12 июня

Как стало известно «СЭ», сегодня, 12 июня, главный тренер сборной России Валерий Карпин подпишет контракт с «Динамо». Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

2 июня «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист 16 июня проведет первую тренировку в «Динамо». Карпин будет получать от бело-голубых 2-2,5 миллиона евро в год.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.