Семшов: «Дзюба завершит карьеру, если после «Локомотива» не будет предложений из-за рубежа»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о дальнейшем будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Артем еще может помочь «Локомотиву», но уже скорее не как игрок стартового состава. Или он должен быть в хорошей форме, не после травм или пропусков. Закончит ли он профессиональную карьеру после «Локо»? Если не будет предложений из-за рубежа, думаю да. Ну, зачем ему идти вниз? Он поиграл на высоком уровне, а в команде из второй части таблицы от футбола будет сложно получать удовольствие», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.