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Семшов: «Дзюба завершит карьеру, если после «Локомотива» не будет предложений из-за рубежа»

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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о дальнейшем будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Артем еще может помочь «Локомотиву», но уже скорее не как игрок стартового состава. Или он должен быть в хорошей форме, не после травм или пропусков. Закончит ли он профессиональную карьеру после «Локо»? Если не будет предложений из-за рубежа, думаю да. Ну, зачем ему идти вниз? Он поиграл на высоком уровне, а в команде из второй части таблицы от футбола будет сложно получать удовольствие», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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