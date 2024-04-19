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Сегодня, 19:56

В «Пари НН» рассказали о процессе получения Майга визы для операции в Германии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев Мамаду Майга.

В матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3) 29-летний футболист порвал крестообразную связку. Игроку проведут операцию в Германии.

«Мы в процессе оформления документов. У Майга российское гражданство. Поэтому документы оформляются исходя из сроков принимающей страны, в порядке, который распространяется на российских граждан. Нужно собрать больше документов, чем для легионеров. Они беспрепятственно могут заехать в любую страну Шенгена, а с российским паспортом нужно собрать определенные пул документов. Физиологически его состояние поддерживается должным образом, чтобы не было ухудшения и чтобы травма не стала хронической. Так что на его состояние это пока не влияет», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В сезоне-2023/24 полузащитник провел отыграл 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Майга является уроженцем Мали. Футболист получил российское гражданство в ноябре 2021 года.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
Мамаду Майга
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 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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