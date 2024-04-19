В «Пари НН» рассказали о процессе получения Майга визы для операции в Германии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев Мамаду Майга.

В матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3) 29-летний футболист порвал крестообразную связку. Игроку проведут операцию в Германии.

«Мы в процессе оформления документов. У Майга российское гражданство. Поэтому документы оформляются исходя из сроков принимающей страны, в порядке, который распространяется на российских граждан. Нужно собрать больше документов, чем для легионеров. Они беспрепятственно могут заехать в любую страну Шенгена, а с российским паспортом нужно собрать определенные пул документов. Физиологически его состояние поддерживается должным образом, чтобы не было ухудшения и чтобы травма не стала хронической. Так что на его состояние это пока не влияет», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В сезоне-2023/24 полузащитник провел отыграл 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Майга является уроженцем Мали. Футболист получил российское гражданство в ноябре 2021 года.