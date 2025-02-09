Семин: «Динамо» участвует в чемпионской гонке»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре «Динамо» в этом сезоне.

«Динамо» не так сильно отстает от тройки сильнейших клубов РПЛ. Разницу в 4 очка за 12 матчей можно успеть отыграть. Личка знает, как это делать — в прошлом сезоне была похожа история. Так что, «Динамо» участвует в чемпионской гонке», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

После 18 матчей «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.