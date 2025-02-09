Селюк: «Слухи о переходе Сперцяна в «Лидс» распускают его родственники или агенты»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал новость о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Лидс».

«Даже не хочу комментировать такие теоретические новости. Например, я президент любого клуба, допустим, в Англии. Даже если я хочу купить Сперцяна, Тюкавина и еще кого-то, я что, буду говорить об этом за полгода? Я буду тогда выглядеть идиотом. То есть все эти слухи просто распускают родственники Сперцяна, сам Сперцян или его агенты. Для чего? Сейчас никто не будет говорить о том, кого купит летом. Это может быть только при одном условии: если уже договорились и подписали контракт», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».

Ранее TEAMtalk сообщал, английский клуб хочет приобрести хавбека в летнее трансферное окно, если по итогам текущего сезона выйдет в АПЛ.

После 31 тура «Лидс» лидирует в Чемпионшипе с 66 очками.