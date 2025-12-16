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КДК РФС рассмотрит обвинение игрока ЦСКА Вильягры в расизме 18 декабря

Сергей Ярошенко
Родриго Вильягра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, кода комитет рассмотрит обвинения в расизме в адрес полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура РПЛ между командами (2:3).

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Слушание дела по матчу «Краснодар» — ЦСКА назначено на 18 декабря. Приглашены на заседание футболисты, представители клубов, делегат и судьи матча», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Во время перерыва Кордоба и защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флеш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес его одноклубника. Президент РПЛ Александр Алаев после матча выразил надежду на то, что слова Оласы были недоразумением.

После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру.

Джон Кордоба.«Надеюсь, его будут судить по всей строгости». Кордоба обвинил Вильягру в расизме — игрока ЦСКА могут дисквалифицировать

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ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Родриго Вильягра
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Динамо Мх

 5
П
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Педро

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 4
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе

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