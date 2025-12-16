КДК РФС рассмотрит обвинение игрока ЦСКА Вильягры в расизме 18 декабря

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, кода комитет рассмотрит обвинения в расизме в адрес полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура РПЛ между командами (2:3).

«КДК РФС получил все документы для рассмотрения дела. Слушание дела по матчу «Краснодар» — ЦСКА назначено на 18 декабря. Приглашены на заседание футболисты, представители клубов, делегат и судьи матча», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Во время перерыва Кордоба и защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флеш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес его одноклубника. Президент РПЛ Александр Алаев после матча выразил надежду на то, что слова Оласы были недоразумением.

После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру.