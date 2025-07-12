Семин о скандалах в российском футболе: «Ориентируюсь на положительные вещи»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о скандалах в российском футболе.

«Я вижу много положительных сторон в нашему футболе. И ориентируюсь на более положительные вещи, которые у нас происходят. А положительных эмоций от чемпионата было очень много», — сказал Семин «СЭ».

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Позже деятельность клуба была приостановлена. Подмосковную команду в высшем дивизионе заменил «Пари НН», который перед этим уступил в стыковых матчах «Сочи».

Позже стало известно об аресте совладельца и генерального директора «Торпедо», которое в прошедшем сезоне вышло в РПЛ из первой лиги.

8 июля был задержан судья Богдан Головко, работавший на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матче 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

Также РФС отстранил Владимира Писарского от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

10 июля РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ-2025/26, а 11 июля в состав чемпионата России был включен «Оренбург».