Семин о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Они же этого хотели»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение «Оренбурга» в РПЛ вместо исключенного из лиги «Торпедо».

«Сейчас нет смысла это обсуждать. Решение уже состоялось и нужно принимать ситуацию так, как есть. Подготовка «Оренбурга» к сезону? Они же хотели вернуться. Теперь это их вопрос, как они подготовятся», — сказал Семин «СЭ».

10 июля РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ-2025/26, а 11 июля в состав чемпионата России был включен «Оренбург». В сезоне-2024/25 команда заняла 15-е место в премьер-лиге и должна была вылететь напрямую в ФНЛ.