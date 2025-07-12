В РФС заявили, что пока нет договоренности с УЕФА о проведении турнира развития в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров с УЕФА о проведении турнира развития.

«Мы готовы принять турнир развития УЕФА в следующем году. А будет или не будет такой возможности — посмотрим. Пока что такой договоренности нет. Они же не могут его проводить только в России», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Россия принимала турниры развития УЕФА в 2023, 2024 и 2025 годах. С февраля 2022 года российские команды отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА.