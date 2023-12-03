«Локомотив» и «Зенит» обменялись голами в первом тайме

После первого тайма матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» счет равный — 1:1.

На 8-й минуте железнодорожники открыли счет. Нападающий «Локо» Максим Глушенков выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, мяч попал в руки вратаря «Зенита» Михаила Кержакова и залетел в сетку.

На 41-й минуте форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра сравнял счет.