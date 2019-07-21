Семин объяснил, почему Игнатьев будет играть ближе к атаке

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом". Встреча пройдет в Москве, на стадионе "РЖД Арена", начало – в 16.30 (мск).

– "Тамбов"? Хорошее впечатление он произвел, вообще старт чемпионата очень сильный. Все команды готовы. Лидера сложно выявить. В принципе, все команды хороши. Игроки "Локомотива" тоже провели большой объем качественной работы. Изменения в составе? Игра все покажет, сегодня решили сделать так. Игнатьев будет играть ближе к атаке. Умения не забываются... Жемалетдинов испытывает некоторые проблемы, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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