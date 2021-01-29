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Семин не доверяет вакцине от коронавируса

12:45
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал «СЭ» свое мнение о вакцинации от коронавируса. 73-летний специалист заявил, что пока не доверяет нынешней вакцине.

— Вакцинируюсь, когда придет нужное время. Пока вакцине не доверяю.

26 января пресс-служба РФС объявила о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса.

(Данил Алешин)

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