Семин не доверяет вакцине от коронавируса
12:45
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал «СЭ» свое мнение о вакцинации от коронавируса. 73-летний специалист заявил, что пока не доверяет нынешней вакцине.
— Вакцинируюсь, когда придет нужное время. Пока вакцине не доверяю.
26 января пресс-служба РФС объявила о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса.
(Данил Алешин)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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