Моретто: испанские и итальянские клубы интересуются Умяровым
Испанские и итальянские клубы заинтересованы в переходе полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, сообщает журналист Маттео Моретто.
По информации источника, 26-летний россиянин входил в список игроков, которыми интересовалась «Севилья», но андалусийцам тяжело договориться о переходе из-за финансовых сложностей.
Умяров перешел в «Спартак» из «Чертаново» в 2019 году. В прошедшем сезоне полузащитник провел 39 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Умярова в 7,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.
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