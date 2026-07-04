Моретто: испанские и итальянские клубы интересуются Умяровым

Испанские и итальянские клубы заинтересованы в переходе полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, 26-летний россиянин входил в список игроков, которыми интересовалась «Севилья», но андалусийцам тяжело договориться о переходе из-за финансовых сложностей.

Умяров перешел в «Спартак» из «Чертаново» в 2019 году. В прошедшем сезоне полузащитник провел 39 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Умярова в 7,5 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.