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Сегодня, 19:12

Карседо: «Победа «Спартака» над «Крыльями» поможет приобрести уверенность»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после победы над «Крыльями Советов» (3:2) в товарищеском матче.

Игра проходила 4 июля. Победу красно-белым принесли голы Ливая Гарсии, Наиля Умярова и Ивана Сорокина.

«Хорошая сегодня была игра. «Крылья» показали хороший футбол. Очень важно было победить. Это помогает всегда приобретать уверенность. Главное, что мы сегодня сыграли, многие футболисты получили игровые минуты, это очень важно.

У нас очень способная команда, которая может добиться многого. Их нужно было убедить в своих силах, заставить поверить в это болельщиков. Сейчас нам нужно продолжать идти той же дорогой и постараться добиться победы в матче за Суперкубок», — сказал Карседо в эфире Okko Sport.

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Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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