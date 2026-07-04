Карпукас заявил, что не общался с «Зенитом» и намерен продлить контракт с «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на воспрос об интересе со стороны «Зенита».
«На самом деле, это смешной вопрос, потому что общаться по контракту не положено. Но я точно ни с кем не общался», — цитирует Карпукаса «РБ Спорт».
24-летний футболист отметил, что переговоры с «Локомотивом» о новом соглашении продолжаются.
«Мое желание — договориться с «Локомотивом». А там посмотрим, как будет», — добавил Карпукас.
Действующий контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2027 года. В сезоне-2025/26 Карпукас провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 года и отдал 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|1
|2
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|19
|
3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
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|4
|0
|5
|15-16
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|
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|6
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|
8
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|3
|2
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|14-12
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|4
|3
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|10
|
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|1
|6
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|7-10
|9
|
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|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
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|9
|1
|5
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|11-18
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|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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