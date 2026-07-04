Карпукас заявил, что не общался с «Зенитом» и намерен продлить контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на воспрос об интересе со стороны «Зенита».

«На самом деле, это смешной вопрос, потому что общаться по контракту не положено. Но я точно ни с кем не общался», — цитирует Карпукаса «РБ Спорт».

24-летний футболист отметил, что переговоры с «Локомотивом» о новом соглашении продолжаются.

«Мое желание — договориться с «Локомотивом». А там посмотрим, как будет», — добавил Карпукас.

Действующий контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2027 года. В сезоне-2025/26 Карпукас провел 35 матчей во всех турнирах, забил 2 года и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.