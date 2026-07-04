Зырянов иронично ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в «Зените»: «Даже твои коллеги смеются!»
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном подписании нападающего Артема Дзюбы.
— Артем Дзюба — свободный агент. Не хотели бы его возвращения в «Зенит»?
— Даже твои коллеги смеются над вопросом!
Последние два года Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
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|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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