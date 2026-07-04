Зырянов иронично ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в «Зените»: «Даже твои коллеги смеются!»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном подписании нападающего Артема Дзюбы.

— Артем Дзюба — свободный агент. Не хотели бы его возвращения в «Зенит»?

— Даже твои коллеги смеются над вопросом!

Последние два года Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.