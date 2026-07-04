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4 июля, 15:32

Зырянов иронично ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в «Зените»: «Даже твои коллеги смеются!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном подписании нападающего Артема Дзюбы.

— Артем Дзюба — свободный агент. Не хотели бы его возвращения в «Зенит»?

— Даже твои коллеги смеются над вопросом!

Последние два года Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян, Даниил Уткин, Артем Дзюба.«Зенит» купит Тюкавина? Сперцян едет в Саудовскую Аравию. Где окажется Дзюба? Таблица переходов РПЛ

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Артем Дзюба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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