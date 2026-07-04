Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН»
Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Пари НН» — 2:1.
Игра прошла в Новогорске.
Счет в первом тайме открыл полузащитник нижегородцев Андрей Ивлев. Во втором тайме бело-голубые сначала отыгрались благодаря голу Антона Миранчука со штрафного, а после вырвали победу — отличился Николас Маричаль.
Товарищеский матч
«Динамо» (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1)
Голы: Ивлев (0:1), Миранчук (1:1), Маричаль (2:1)
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3
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
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9
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|Акрон
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14
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|0-0
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15
|Родина
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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