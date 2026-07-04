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4 июля, 17:56

Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Пари НН» — 2:1.

Игра прошла в Новогорске.

Счет в первом тайме открыл полузащитник нижегородцев Андрей Ивлев. Во втором тайме бело-голубые сначала отыгрались благодаря голу Антона Миранчука со штрафного, а после вырвали победу — отличился Николас Маричаль.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:1)

Голы: Ивлев (0:1), Миранчук (1:1), Маричаль (2:1)

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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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