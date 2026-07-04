Ещенко раскритиковал молодежь за время в гаджетах: «Раньше читал «Спорт-Экспресс»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» о молодых футболистах.
— Вы работаете в том числе с зумерами. Видите ли отличие от вашего поколения?
— Естественно, замечаю. Сейчас общались с Массимо Каррерой, обратился к нему: «Мистер». Он ответил: «Ты уже тоже «Мистер» (смеется).
Со временем у меня пришел опыт, знания. Молодыми надо руководить, потому что они совсем не думают о футболе. Да, может быть, профессионалы, не пьют пиво, вовремя ложатся спать. Но они сидят в гаджетах и смотрят, что находится вокруг. Раньше такого не было. Раньше ты брал газету «Спорт-Экспресс» и читал газеты в санузле. Плюс у тебя висели какие-то плакаты. У меня были трое игроков из лучших академий России. Но из 10 не могут сделать пять передач. Про левую я вообще молчу... Поэтому даже их приходилось обучать.
— Насколько долго вы могли сидеть с газетой?
— Если интересно, можно подольше, если нет, можно быстро вышел, — сказал Ещенко на встрече с болельщиками, организованной FONBET.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1