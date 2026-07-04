Ещенко раскритиковал молодежь за время в гаджетах: «Раньше читал «Спорт-Экспресс»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос «СЭ» о молодых футболистах.

— Вы работаете в том числе с зумерами. Видите ли отличие от вашего поколения?

— Естественно, замечаю. Сейчас общались с Массимо Каррерой, обратился к нему: «Мистер». Он ответил: «Ты уже тоже «Мистер» (смеется).

Со временем у меня пришел опыт, знания. Молодыми надо руководить, потому что они совсем не думают о футболе. Да, может быть, профессионалы, не пьют пиво, вовремя ложатся спать. Но они сидят в гаджетах и смотрят, что находится вокруг. Раньше такого не было. Раньше ты брал газету «Спорт-Экспресс» и читал газеты в санузле. Плюс у тебя висели какие-то плакаты. У меня были трое игроков из лучших академий России. Но из 10 не могут сделать пять передач. Про левую я вообще молчу... Поэтому даже их приходилось обучать.

— Насколько долго вы могли сидеть с газетой?

— Если интересно, можно подольше, если нет, можно быстро вышел, — сказал Ещенко на встрече с болельщиками, организованной FONBET.