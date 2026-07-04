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4 июля, 17:16

Аршавин признался, что не прочитал ни одной книги после окончания карьеры

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал, что не прочитал ни одной книги после окончания карьеры.

«Ни одной книжки после окончания карьеры, к моему стыду, я не прочитал. Но не советую так делать. Читать полезно», — сказал Аршавин на Дне московского спорта.

Аршавину 45 лет. Он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

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Андрей Аршавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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