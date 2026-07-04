Аршавин признался, что не прочитал ни одной книги после окончания карьеры

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал, что не прочитал ни одной книги после окончания карьеры.

«Ни одной книжки после окончания карьеры, к моему стыду, я не прочитал. Но не советую так делать. Читать полезно», — сказал Аршавин на Дне московского спорта.

Аршавину 45 лет. Он завершил карьеру в 2018 году. Футболист выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».