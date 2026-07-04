Колумбия выиграла у Ганы и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Колумбия обыграла Гану в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на арене «Эрроухэд Стэдиум» в Канзас-Сити.

На 14-й минуте Джон Ариас с передачи Луиса Суареса открыл счет в этой встрече. Во втором тайме Луис Диас удвоил преимущество колумбийцев, но гол был отменен из-за офсайда.

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба начал игру в стартовом составе, но на 8-й минуте его заменили из-за мышечной травмы.

Колумбия вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Швейцарией. Матч пройдет во вторник, 7 июля, и начнется в 23:00 по московскому времени.