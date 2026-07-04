Каррера не посещал стадион «Спартака» с 2019 года: «Не знаю, почему не зовут»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» рассказал о последнем посещении стадиона красно-белых.

— Когда вы последний раз были на «Лукойл Арене»?

— Последний раз я был на стадионе «Спартака» в 2019 году.

— Когда в следующий раз вас ждать там?

— Посмотрим. Когда будет возможность.

— Вас никогда больше не звали?

— Нет.

— Почему? Вы же выиграли чемпионат России.

— Я не знаю, почему не зовут.

— Что самое памятное дарили вам фанаты «Спартака»?

— Мне дарили очень много подарков. Картины, шарфы, какие-то открытки, чашки. Было много всего, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В 2017 году он впервые за 16 лет выиграл с командой золотые медали чемпионата России, а затем завоевал Суперкубок страны.