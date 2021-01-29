Боярский считает потерю Азмуна невосполнимой для «Зенита»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» высказался о том, что летом нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун может покинуть команду.

— Уход Азмуна станет невероятной потерей. Я настолько привык, что он у нас в команде, он лучший голеадор «Зенита». Они в паре с Дзюбой являются основной силой. Для меня это будет большая беда. Не слышал слова Геннадия Сергеевича, но если это действительно так, то это будет просто беда.

Раннее комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» по окончании текущего сезона.

(Владимир Пушкарев)