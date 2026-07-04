Каррера хотел бы перенести секреты приготовления пасты в Россию

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» рассказал, что бы перенес из Италии в Россию.

— Немного кулинарных традиций, например, секреты готовки пасты, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В 2017 году он впервые за 16 лет выиграл с командой золотые медали чемпионата России, а затем завоевал Суперкубок страны.