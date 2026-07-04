Аршавин поддержал возможный переход Тюкавина в «Зенит»: «Не вижу ни одного минуса»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в петербургский клуб.

«Не знаю, хочет ли Тюкавин в «Зенит». Он не отнекивается как раньше? Правильно. Ситуация меняется. Не вижу ни одного минуса, из-за которого ему не нужно переходить в «Зенит». Чуть похейтят, будет хорошо играть, потом если захочет, через какое-то время вернется в «Динамо». Ничего страшного», — сказал Аршавин «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

3 июля председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал «СЭ» слухи об интересе «Зенита» к Тюкавину.