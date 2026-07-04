Globo: «Краснодар» согласовал трансфер полузащитника «Крузейро» Кристиана за 11 миллионов долларов
Полузащитник «Крузейро» Кристиан близок к переходу в «Краснодар», сообщает Globo.
По информации источника, российский клуб договорился о трансфере 25-летнего бразильца за 11 миллионов долларов (около 9,6 миллиона евро).
Кристиан в январе 2025 года перешел в «Крузейро» из «Атлетико Паранаэнсе». В этом сезоне он провел 33 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ и уступил «Спартаку» в суперфинале FONBET Кубка России.
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