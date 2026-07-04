Гол 18-летнего Сорокина принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями»

«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Крылья Советов» — 3:2.

Красно-белые на 20-й минуте вышли вперед благодаря голу Ливая Гарсии.

Самарцы сумели отыграться и выйти вперед в начале второй половины встречи, дважды забив со штрафных — первый на 54-й минуте реализовал Михайло Баньяц, второй — Дани Фернандес на 59-й.

На 76-й минуте Наиль Умяров сравнял счет, а спустя три минуты победу «Спартаку» принес гол 18-летнего Ивана Сорокина.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:2 (1:0)

Голы: Гарсия, 20 (1:0), Баньяц, 54 (1:1), Фернандес, 59 (1:2), Умяров, 76 (2:2), Сорокин, 79 (3:2)